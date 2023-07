Set graus més de l'habitual

Actualitzada 16/07/2023 a les 06:33

La sensació dels darrers dies és que fa una calor inusual per tractar-se d’Andorra. Fins i tot per tractar-se de l’estiu. Tanmateix, no és només d’una percepció de la ciutadania, sinó que les xifres recopilades ho demostren. El servei de Meteorologia ha publicat una anàlisi que compara la temperatura mitjana registrada anys enrere amb la temperatura mitjana d’aquest darrer any, i el resultat és que ha augmentat fins a set graus.L’anàlisi estudia l’evolució de les temperatures a l’estació del Roc de Sant Pere i pren com a referència la mitjana de les temperatures de cada dia calculada durant 30 anys, des del 1981 fins al 2010. Així, el gràfic mostra com dimarts 11 de juliol la mitjana climàtica sempre ha estat de 20 graus i aquest any ha ascendit fins als 27. Ahir la temperatura habitual era de de 20 graus i enguany ha pujat aproximadament 3,5 graus.La previsió del servei Meteorològic no és que les temperatures es mantinguin com anys enrere. Al contrari, ja que la setmana vinent s’espera un altre episodi de calor intensa. Avui es registrarà una màxima de 28 graus i una mínima de 17 graus, i demà i dimarts s’espera arribar als 35 graus, sense cap indici de pluja i amb poca presència de núvol. L’estiu de l’any passat va ser un dels més càlids des del 1950 i aquest va camí de superar-lo.