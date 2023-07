Alguns dels votants no havien portat la documentació necessària

Ahir va ser el primer dia en què els residents amb nacionalitat espanyola van poder votar a les eleccions generals a la seu de l’ambaixada d’Espanya a Andorra. Durant tot el matí van formar-se cues a l’edifici de Prada Casadet, més per la lentitud en el procediment de votació –i també, cal dir-ho, perquè alguns residents no havien portat tota la documentació necessària per poder exercir el seu dret a vot– que no pas pel ritme d’afluència de votants. Alguns van haver d’esperar fins a una hora per dipositar el seu vot a l’urna, i al migdia el temps d’espera