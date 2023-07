Petició d'absoldre un home que va estafar 17.000 euros a l'empresa

El processat feia servir la targeta del negoci del qual era soci per fer apostes en línia

L’advocat d’un home condemnat per estafar 17.000 euros a l’empresa on treballava el 2018 demana davant la sala penal del Tribunal Superior de Justícia la seva absolució. El processat va utilitzar la targeta de l’empresa en dues ocasions per fer apostes en línia, segons va quedar provat al judici, i el 23 de febrer del 2023 el van condemnar a 14 mesos de presó condicional. La defensa reivindica, però, que la pena imposada és excessiva i ha presentat un recurs d’apel·lació.



Els fets jutjats van succeir de la següent manera. L’abril del 2018, el condemnat va presentar una denúncia a la