El Govern atorga 145 ajuts al lloguer de 2.500 euros en el primer trimestre

Actualitzada 16/07/2023 a les 06:32

El Govern ha concedit 145 ajuts a l’habitatge en el primer trimestre de l’any. Hi ha destinat 350.000 euros i cada beneficiari ha rebut prop de 2.500 euros, segons les dades publicades pel departament d’Estadística. La majoria de beneficiaris són persones grans i famílies monoparentals, amb 43 ajudes atorgades en cada cas, hi ha 14 ajudes concedides a joves i 11 a persones amb discapacitat.El total de peticions d’ajuda al lloguer per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania ha estat de 237. D’aquestes, 44 han estat denegades, 34 estan encara en curs, 11 s’han arxivat i en tres casos el sol·licitant ha renunciat a la prestació, detalla l’informe. El 57% de les demandes desfavorables s’han rebutjat perquè els demandants “superen el barem econòmic i patrimonial”. D’altra banda, Estadística especifica que hi ha 1,8 beneficiaris per cada 1.000 habitants.