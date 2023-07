“Aplaudim i respectem el posicionament d'Andorra sobre la invasió d'Ucraïna”

L’ambaixador del Regne Unit ha fet una visita al Principat aquesta setmana per tractar temes d’interès mutu amb Govern.

Hugh Elliott és ambaixador del Regne Unit a Espanya i ambaixador no resident a Andorra.



Quin és el motiu de la seva visita a Andorra?

El motiu més important és que, essent ambaixador no resident, és important que faci visites amb regularitat al país per conèixer la realitat andorrana en persona i mantenir el contacte amb els representants del Govern per tractar temes d’interès mutu. Més enllà de les meves obligacions com a ambaixador, per a mi venir a Andorra sempre és un plaer perquè és un país fantàstic amb uns paisatges extraordinaris. Aquesta vegada la visita també té un motiu més