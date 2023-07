Mur indica que l’estrès i l’ansietat són els símptomes més freqüents en aquesta patologia

La salut mental segueix sent tendència en un moment en què l’índex de la depressió i l’ansietat estan a l’alça. Els símptomes cada vegada incideixen més, fet que ha provocat la cronificació de les afectacions vinculades a l’estrès o l’angoixa, és a dir, els trastorns adaptatius. Segons el cap de salut mental de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, Carles Mur, “s’ha incrementat la incidència dels trastorns d’adaptació i s’han cronificat”. El doctor Mur va explicar al Diari que aquests trastorns s’estan multiplicant i el seu auge és notable tant en hospitalitzacions com en diagnòstics.



Un recent sondeig publicat per l’Observatori del

#2 Hanns

(15/07/23 06:37)



#1 Només per entesos

(15/07/23 06:27)