La Creu Roja oferirà quatre punts lila a les festes majors

Actualitzada 15/07/2023 a les 06:33

Els comuns d’Encamp, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria es van sumar a la iniciativa de la Creu Roja de fer-se càrrec dels quatre punts lila de les festes majors d’enguany.El dispositiu professionalitzat estarà actiu del 4 al 7 d’agost a Andorra la Vella i del 14 al 16 d’agost a Encamp. El punt lila de la Creu Roja comptarà amb una infermera, una professional de l’àmbit social i persones voluntàries majors d’edat per exercir com a informadors i observadors de possibles agressions. L’associació fa una crida a persones amb do de gent per donar suport als punts establerts.