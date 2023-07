Actualitzada 15/07/2023 a les 13:49

Aquest dissabte és el primer dia en que els residents espanyols poden votar a l’ambaixada per a les eleccions generals del proper diumenge 23 de juliol. Durant tot el matí s’han format cues que han provocat que els residents esperessin fins a una hora per dipositar el seu vot, i al migdia el temps d'espera no disminueix. A Andorra hi viuen 24.500 residents espanyols, però tenen dret a vot prop de 23.500.El residents espanyols poden votar a l’ambaixada espanyola fins al proper dijous 20 de juliol a les 13 hores. Els horaris d'obertura de l'ambaixada són dilluns, dimarts i dimecres de les 9 a les 16 hores, dijous de les 9 a les 13 hores, i dissabte i diumenge de les 10 fins a les 18 hores.