Sandra Tomàs presidirà el comitè de DA a Escaldes

Actualitzada 14/07/2023 a les 17:42

El comitè parroquial de Demòcrates d'Escaldes-Engordany va aprovar en la reunió mantinguda ahir a la nit a la seu del seu partit, el nomenament de Sandra Tomàs com a nova presidenta. Tomàs agafa el relleu de Diego Vieira al capdavant del comitè escaldenc i l'acompanyarà Gemma Bofarull com a secretària del comitè (en substitució de William Carvalho), mentre que Pere Moles, Isaac Galobardes i Enric Castellet completaran la Junta.Tomàs inicia una nova etapa com a presidenta del comitè d'Escaldes, ja que fa una dècada va assumir durant un parell danys aquest càrrec. La nova presidenta ha garantit que treballarà per mantenir "molt viu el comitè" i preservar-lo com "l'espai on els militants i afiliats de DA fan arribar les seves impressions i inquietuds sobre la parròquia". La prioritat és "sumar per Escaldes-Engordany i treballar pel partit", ha afegit.