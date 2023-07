Protocol contra l'assetjament sexual a la feina, en pocs mesos

Actualitzada 14/07/2023 a les 06:42

El cap de Govern, Xavier Espot, va assegurar ahir que en pocs mesos estarà enllestit el protocol contra l’assetjament sexual en l’àmbit laboral que s’ha de desplegar en el marc de la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i la no-discriminació entre dones i homes. Espot va dir que l’esborrany ja està elaborat i que s’està pendent de la validació del gabinet jurídic i del Consell Econòmic i Social. El líder taronja ho va avançar després que la consellera del Partit Socialdemòcrata Judith Salazar critiqués que el Govern no estava desplegant la llei en els terminis previstos.Espot va assenyalar que no s’està anant fora de termini en el desplegament de la llei i va admetre que tal com passa al departament de Treball, a la secretaria d’Igualtat falten recursos. “Tots els ministres et diran que falten recursos, però no podem doblar el nombre de treba­lladors.”