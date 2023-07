Mas creu que no és el moment de rescindir el contracte de les ambulàncies

Actualitzada 14/07/2023 a les 06:35

La ministra de Salut, Helena Mas, va defensar ahir el treball de mediació que s’està fent entre l’empresa concessionària del transport sanitari assistit i no medicalitzat i els seus treballadors. Ho va fer a preguntes de les conselleres generals Carine Montaner (Andorra Endavant) i Susanna Vela (Partit Socialdemòcrata), que van posar en entredit el funcionament de l’empresa concessionària del servei i van reclamar al Govern la rescissió del contracte perquè passi a estar en mans del SAAS. La ministra, tot i els problemes de personal que està patint l’empresa, va dir que “en cap moment s’ha deixat el país sense transport sanitari assistit no medicalitzat”. Mas va explicar que estan molt sensibilitzats per aquest conflicte i va recordar que el ministeri i el SAAS han mantingut una trentena de reunions des de l’adjudicació del servei. Sobre el procés de mediació que està en marxa, va dir que està a punt de finalitzar i que esperaran que acabi per actuar.