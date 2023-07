La xifra de donacions de sang supera les expectatives

Actualitzada 14/07/2023 a les 06:40

La recollida de sang d’aquesta setmana es va tancar amb 364 donacions, que representa una xifra molt superior dels tres centenars de donants que s’havia fixat com a repte la Creu Roja per a aquest estiu. L’entitat va fer una valoració positiva de la tercera convocatòria de l’any que s’ha fet al Prat del Roure d’Escaldes i va anunciar noves campa­nyes el 18, 19 i 20 de setembre, i una altra per al novembre. La Creu Roja va destacar que tres de cada quatre donants van ser els que acudeixen habitualment a les campanyes de sang i tenen entre 25 i 54 anys, del grup sanguini A i 0 positiu.