L'ambaixador francès considera “excel·lents” les relacions francoandorranes

Actualitzada 14/07/2023 a les 14:20

L’excel·lent relació del país francès amb el Principat ha sigut l’eix central de l'activitat d'enguany, així ho ha comentat l’ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet, en el marc de la celebració de la Festa Nacional del 14 de juliol. Tribolet ha destacat la bona cooperació amb el Govern, la bona salut de l’idioma francès al país i la recuperació del camp cultural, sobretot, després dels anys de la Covid-19.Per una banda, el saló de l’ensenyament francès al país ha sigut renovat per aquest any en motiu de la promoció de la llengua i l’èxit de l’edició de l’any anterior. L’esdeveniment tindrà lloc el 23 de novembre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i preveu acollir una vintena d’escoles i universitats franceses, tant pels alumnes del Lycée com pels de l’andorrana i l’espanyola. Segons ha indicat Tribolet, hi ha un creixement dels joves que marxen a estudiar al país veí i les escoles de parla catalana i castellana demanen cada vegada més assistents de llengua francesa, una iniciativa que es pretén accelerar de cara al curs escolar del 2023-2024.D’altra banda, Tribolet també ha destacat el pes que està agafant la cultura al Principat, un àmbit que la pandèmia havia limitat, però que segons l’ambaixador, s’ha recuperat en els darrers mesos i s’encetarà amb més força de cara al 2024 amb més esdeveniments programats.La cooperació bilateral no ha quedat enrere, atès que ahir es van reunir l’ambaixador francès i Pierre-André Durand, prefecte d’Occitània, per parlar de la millora de l’accés fronterer, la construcció d’un paraallaus a la zona duanera i la voluntat d'escurçar la carretera que connecta Andorra i Toulouse. Tribolet ha recordat que és un tema de vital importància al país per les complicacions de la zona muntanyosa i ha indicat que el diàleg transfonterer s'afrontarà de nou de cara al proper mes d'octubre.