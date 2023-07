Govern no intervindrà en la negociació dels salaris entre patronal i sindicats

Actualitzada 14/07/2023 a les 12:42

La ministra de Presidència, Economia, Habitatge i Treball, Conxita Marsol, ha declarat que l'any passat va ser "extraordinari", atès que hi havia una situació "de gran inflació i es tractava d'un moment especialment complicat", però que aquest any el Govern ha pres la decisió de no intervenir en la negociació de salaris entre la patronal i els sindicats. "No li correspon i no ho farà. Són ells qui hi han d'arribar a un acord de com ha de ser la política salarial", ha manifestat Marsol que ha afegit que ha vist una "clara voluntat d'arribar a un acord, tant sindicats com patronals. Si més no, de posar el tema sobre la taula, parlar-ne i esforçar-se".En cas de no haver-hi acord la ministra ha explicat que "ens limitarem al salari mínim". Marsol ha confirmat que en aquest cas sí que intervindran i que la voluntat és arribar al 60% del salari mitjà.Conxita Marsol ha fet aquest anunci després de la reunió del Consell Econòmic i Social que també ha estat l'escenari per posar sobre la taula la qüestió de les quotes de migració. Marsol ha declarat que es crearà una comissió de treball més reduïda per treballar els temes de política migratòria "de manera que puguem ser més proactius". Quant a les quotes, ha confirmat que per la temporada d'estiu es farà una ampliació de 500 places.