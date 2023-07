Falsificacions de documentació a Immigració

Actualitzada 14/07/2023 a les 16:38

Immigració ha detectat aquesta setmana falsificacions de la documentació presentada per obtenir el permís de residència al Principat que han comportat la detenció de quatre persones. La policia explica que els arrestats són una dona de 30 anys, un home de 37 que haurien alterat o falsificat la documentació sobre l'experiència laboral per aconseguir l'autorització per viure i treballar a Andorra. El mateix delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic que s'imputa als altres dos detinguts, un pare i un fill, de 45 i 24 anys respectivament, perquè el servei d'ordre considera que "hauria estat el pare qui hauria manipulat la documentació que el fill va presentar a Immigració".El cos de seguretat ha anunciat també la detenció de dos conductors aquesta setmana per donar positiu per alcoholèmia. La taxa més elevada ha estat la d'una jove de 23 anys arrestada la matinada de dijous amb una taxa d'1,48 grams per litre de sang. I aquesta matinada el detingut ha estat un conductor de 50 anys que ha estat controlat amb 0,93 de taxa positiva al volant.