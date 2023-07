Els crèdits tous pendents de tornar sumen 135 milions

El Govern ha abonat 3,2 milions per impagaments dels beneficiaris

Els crèdits tous concedits per fer front a la pandèmia que encara no han estat tornats sumen 135 milions d’euros. Així s’extreu de la resposta escrita del ministeri de Finances a una pregunta del conseller socialdemòcrata Pere Baró, en la qual el Govern també especifica que moltes d’aquestes empreses han optat per transformar el crèdit en préstecs i això els dona de termini set anys per tornar els diners. Són, per tant, diners pendents de recuperar que, ara per ara, no es considera que puguin ser impagaments. El ministre Lladós, en l’escrit, apunta que “a la llista s’inclouen els que

#2 Una mes, no passa res sinó quina seria l'historia del nostre govern

