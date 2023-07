Detinguda per robar mercaderia en diversos establiments

Actualitzada 14/07/2023 a les 15:48

La policia ha arrestat aquesta matinada a la frontera del riu Runer una dona que estava en recerca des de l'any passat per robar mercaderia en diversos establiments. El cos de seguretat informa aquesta tarda que la detinguda, no resident de 35 anys, havia estat identificada per furtar articles de diferents comerços en diverses ocasions durant el 2022 i s'havia detectat que entrava al país per cometre els delictes i marxava el mateix dia.La Batllia va activar una ordre de recerca judicial amb detenció a petició de la policia que ha permès controlar i arrestar la presumpta autora dels furts avui. La dona ha passat avui a disposició judicial acusada d'un delicte contra el patrimoni per furts continuats de mercaderia.