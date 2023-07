Actualitzada 14/07/2023 a les 15:55

Un home de 46 anys ha estat detingut per agredir la parella i causar destrosses al pis que compartien, segons ha fet públic la policia. Els fets han succeït aquesta setmana a Canillo i els agents van arrestar l'home per un presumpte delicte contra la integritat física i moral per violència de gènere.