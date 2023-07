Acord amb el Regne Unit per facilitar permisos de residència i treball als joves

Actualitzada 14/07/2023 a les 12:21

El Govern juntament amb el Regne Unit han signat aquest matí un protocol d'entesa per establir un programa de mobilitat juvenil –Youth Mobility Scheme (YMS)–. L'objectiu és facilitar l'atorgament d'un permís de residència i treball als joves d'entre 18 i 30 anys als territoris respectius.La formalització de l'acord ha estat a càrrec de la ministra d'Exteriors, Imma Tor i l'ambaixador del Regne Unit a Andorra, Hugh Elliott que s'ha desplaçat fins al Principat. En la mateixa visita, s'ha reunit amb el cap de Govern, Xavier Espot i el ministres Jordi Torres i Conxita Marsol.L’entesa facilita l’adquisició d’un visat per viure i treballar al Regne Unit i Irlanda del Nord per un període inicial de 12 mesos prorrogable fins als 24 mesos. Inicialment, el programa tindrà un total de 100 places per cadascun dels països i entrarà en vigor a partir del 2024 amb la comunicació corresponent de l’obertura de convocatòria i els requisits concrets per poder-hi accedir.