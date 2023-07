El partit no està en situació d’assumir les despeses que demanen els demòcrates

Progressistes-SDP considera que DA “falta a la veritat” quan afirma que té un deute pendent de cobrar per part de la formació que presidia Jaume Bartumeu per les despeses generades per la campanya de les comunals del 2019, segons exposa en un comunicat. Demòcrates va fer públic que reclamava als progressistes el pagament de 2.512,06 euros per les eleccions comunals. SDP explica que la transferència de 957,94 euros que va fer a DA al maig no és cap demostració que “el deute és real, com afirmava agosaradament la nota de premsa de dilluns” dels demòcrates. I assenyala que aquest ingrés