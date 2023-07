Més cooperació policial i duanera entre Andorra i Occitània

Actualitzada 13/07/2023 a les 17:47

El cap de Govern, Xavier Espot, ha presidit avui la reunió amb el prefecte d'Occitània, Pierre-André Durand, en la primera visita que fa al país des de que va assumir el càrrec al gener. La trobada s'ha celebrat a Ordino per preparar el VII Diàleg transfronterer Andorra-Occitània, que es farà el 19 d'octubre a Tolosa, i les dues delegacions han destacat "l'excel·lent cooperació existent i la voluntat de continuar reforçant la cooperació policial i duanera amb l'objectiu de reduir les activitats il·lícites", segons destaca el Govern.L'executiu explica que s'ha fet balanç dels acords adoptats en el diàleg anterior i les dues parts s'han felicitat "de la bona realització dels treballs a les carreteres RN 20, 22, 320 i 116, com el paraneus a la zona de Mérens i l'àrea per a la col·locació d'equipaments a Luzenac". També s'ha parlat de la construcció de la galeria paraallaus al tram de l'Hospitalet que es començarà a fer a la tardor. I asseguren que s'ha decidit reforçar la comunicació entre els serveis implicats en viabilitat hivernal especialment en dates d'alta afluència de trànsit "per evitar episodis de col·lapse circulatori en cas de meteorologia adversa".El Govern indica que els serveis francesos i andorrans de protecció civil faran a la tardor un exercici conjunt per revisar els protocols i assegurar el bon funcionament de cara a l'hivern.