La societat li envia un missatge en què li ofereix un vol per al 19 de juliol, una tàctica ja utilitzada

en altres ocasions

L’empresa constructora que va acomiadar d’un dia a l’altre a través d’un correu electrònic un dels seus treballadors peruans, Ángel Javier Asunción, després que aquest es negués a fer el pagament de les despeses de l’hostal i l’alimentació, està intentant de nou que l’obrer torni al seu país. Així, en un missatge a través de WhatsApp, l’empresa l’informava ahir que està en procés d’adquirir un nou bitllet per a ell amb destinació a Lima i afegeix que “donada l’absència d’una data específica de viatge proporcionada per part teva, hem planificat el teu vol per al dia 19 de juliol del

#2 Hahaha

(13/07/23 06:46)



#1 Realitat

(13/07/23 06:08)