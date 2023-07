Immigració ha denegat 317 permisos per antecedents penals des del 2012

Actualitzada 13/07/2023 a les 18:09

El nombre de persones que no han obtingut el permís de residència i treball o per residència passiva des del 2012 per tenir antecedents penals és de 317. Des del 2012 fins ara s'han atorgat 103.307 permisos, fet que fa que el percentatge de no concedits per culpa de tenir antecedents penals sigui del 0,31%. De les 317 persones a les que s'ha denegat el permís per aquesta casuística, 255 eren ciutadans de la Unió Europea. Aquestes dades les ha donat la ministra de Justícia i Interior Ester Molné en resposta a una pregunta del conseller general d'Andorra Endavant, Marc Monteagudo, durant la sessió ordinària de control al Govern que s'està celebrant al Consell General.