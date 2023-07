Govern rebutja fer públic les empreses de crèdits avalats

Actualitzada 13/07/2023 a les 18:11

El Govern va respondre ahir mitjançant el Butlletí del Consell General les preguntes formulades pel conseller general del PS, Pere Baró el 30 de maig relatives als avals bancaris concedits pel Govern.En la primera pregunta formulada per Baró relativa a 'quines són les empreses i negocis que han demanat els crèdits i els han retornat (desglossats pel sector d'activitat econòmica)? El Govern ha decidit mantenir el criteri de no publicar el nom de les empreses i negocis, com ja s'havia fet anteriorment en casos similars. L'executiu considera que fer-ho podria suposar l'exposició excessiva de societats que ja han complert amb el seu deute de retornar el préstec concedit. Alhora facilita l'annex 1 al Butlletó del Consell General on es pot consultar la relació de crèdits tous retornats i detalla l'import convertit en préstec, el sector d'activitat econòmica i la referència de cada sol·licitud.En la segona pregunta formulada per Baró respecte a 'quines són les empreses i els negocis que no han retornat els crèdits (desglossats pel sector d'activitat econòmica)? De la mateixa manera, el Govern manté el criteri de no publicar el nom de les empreses i explica que en l'annex 2 inclou els que han amortitzat parcialment el deute. L'executiu considera important tenir en compte que en alguns casos l'import convertit en préstec no coincideix amb l'importat avalat inicialment; això és a causa del fet que només es va convertir en préstec la part del crèdit tou no amortitzada.En l'última pregunta formulada pel conseller general del PS sobre 'quins expedients s'han obert a fi de poder resoldre els retorns de crèdits (desglossats pel sector d'activitat econòmica)? El Govern ha respost que en cas d'impagament dels avals es reserva el dret d'instar una reclamació del deute per la via civil. Aquelles societats que no han fet front a l'impagament, ja s'han iniciat actuacions per aquesta via, a més de les reclamacions efectuades en el marc de les fallides de les societats i negocis que tenen atorgats crèdits tous avalats pel Govern. L'executiu a més recorda que la relació dels avals impagats es publica periòdicament al BOPA.