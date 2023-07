Govern atorga 145 ajuts al lloguer en el primer trimestre

Actualitzada 13/07/2023 a les 10:59

El Govern ha concedit 145 ajuts a l'habitatge en el primer trimestre de l'any que representen l'atorgament de 342.734,58 euros, amb un import mitjà de 2.363,69 euros per cada persona beneficiària, segons publica Estadística aquest matí. El total de peticions d'ajuda al lloguer per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania ha estat de 237, de les quals 44 han estat denegades, 34 estan encara en curs,, 11 s'han arxivat i en tres casos el sol·licitant ha renunciat a la prestació, detalla l'informe. Aquestes ajudes s'afegeixen a les de les persones que estan rebent una prestació aquest any corresponent a sol·licituds acceptades l'any passat.El 57% de les demandes desfavorables s'han rebutjat perquè els demandants "superen el barem econòmic i patrimonial" i hi ha 1,8 beneficiaris per cada miler d'habitants sobre un càlcul d'una població de 82.041 persones. Hi ha hagut 8 denegacions perquè els sol·licitants rebien altres prestacions incompatibles amb la de l'habitatge, 5 perquè són persones que viuen en aparthotels i 4 perquè fa menys de cinc anys que resideixen al Principat. La suma de diners destinada a aquests ajuts representa un 0,57% de la despesa global del Govern.El recull especifica que la majoria de beneficiaris són persones grans i famílies monoparentals, amb 43 ajudes atorgades en cada cas, hi ha 14 concedides a joves i 11 a persones amb discapacitat.La parròquia amb més persones que rebran un ajut al lloguer durant un any és Andorra la Vella amb 45, a Sant Julià i a Escaldes hi ha 27beneficiaris en cada lloc i a Encamp es registren 22 de les noves ajudes atorgades durant el primer trimestre.