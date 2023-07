Es regula l'atenció a l'escola dels alumnes amb diabetis per a una total integració

Actualitzada 13/07/2023 a les 06:17

El Govern ha aprovat el decret d’aprovació del Reglament relatiu al programa d’atenció en l’àmbit escolar dels infants amb diabetis mellitus tipus 1. Es regula, doncs, per primer cop a Andorra l’atenció als alumnes amb una malaltia crònica (DM1) que requereix un seguiment adequat per evitar l’aparició de complicacions en l’edat adulta. Per les seves necessitats específiques, és necessària una coordinació òptima entre la persona afectada, els seus cuidadors i els professionals de la salut. Així doncs, en el cas dels infants és important la coordinació entre els progenitors o tutors, l’escola i els professionals de la salut per tal de donar una qualitat assistencial i un servei eficient. Amb una planificació adequada, els alumnes que pateixen aquesta malaltia crònica han de poder participar en totes les activitats escolars igual que els altres alumnes. Cal vetllar per la seva seguretat, benestar i rendiment acadèmic, i és de vital importància que rebin una atenció òptima i evitar l’estigmatització.