Els síndics es reuneixen amb la junta del cos consular

C. G.

Actualitzada 13/07/2023 a les 16:59

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han rebut avui la junta de l'Associació del Cos Consular al Principat "per enfortir els lligams i la cooperació entre el Consell i les comunitats internacionals residents al país", segons informa la sindicatura. La trobada es fa per donar a conèixer les institucions andorranes i s'ha fet una visita al Consell General i a la Casa de la Vall.L'associació ha estat representada per la presidenta de l'entitat, Yolanda Solà Ruiz, cònsol honorari de Polònia; el vicepresident, Carles Fernando, representant de Xile; la secretària, Angelica Turroni que és cònsol emèrita d'Itàlia; el tresorer, Gabriel Espelleta, representant d'Islàndia; i els vocals Cristina Palmitjavila, cònsol d'Alemanya, Antoni d’Ortodó, cònsol d’Estònia, i Gilles Serra, cònsol honorari de Luxemburg.