El raonador del ciutadà demana que es mantingui la congelació dels lloguers

Actualitzada 13/07/2023 a les 20:22

L’informe d’activitat del 2022 del Raonador del Ciutadà torna a incidir en la problemàtica del lloguer. Segons el document, dels 294 expedients oberts, 123 estan relacionats amb l’habitatge, el que suposa un increment del 60% respecte a l’any passat, sent l’augment de lloguer i la rescissió del contracte els dossiers més nombrosos. Per això l’organisme insisteix en la necessitat que el Govern mantingui "mesures com la congelació dels lloguers".

La institució acompanya la memòria amb una enquesta realitzada a 70 dels llogaters que han obert un expedient relacionat amb l’habitatge. Segons l’enquesta, el perfil majoritari correspon a una dona (67,1%), d’entre 35 i 55 anys (51,4%), que viu majoritàriament a les parròquies centrals (Andorra la Vella 37,1% i Escaldes-Engordany 17,1%.). Destaca també el fet que hi ha un increment de persones afectades de les franges d’edat més elevada (41% tenen més de 56 anys).

Quant als lloguers, els preus oscil·len entre els 400 i els 800 euros, el que suposa entre el 30% i el 50% dels ingressos de la llar, i pertanyen a estades de llarga durada (el 52,9% de les queixes són de persones que fa més de 5 anys que resideixen a l’habitatge) i en la majoria dels casos (78, 6%) els llogaters no reben cap ajut social. L’enquesta destaca també que en una de cada dues llars hi ha un menor (39,7%).