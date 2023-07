El PSC es compromet a rebaixar un 50% el cost del bus a Andorra

L’alcalde i la candidata per Lleida volen millorar el pas per la frontera en hores punta

La candidata del PSC per Lleida, Pirineu i Aran al Congrés dels Diputats espanyol, Montse Mínguez, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, es van reunir ahir a la capital de l’Alt Urgell i van tractar diverses qüestions relacionades amb el Principat. L’alcalde Barrera i la candidata Mínguez aposten per trobar una solució al preu del bus entre la Seu d’Urgell i Andorra que ha de permetre disposar d’una tarifa plana per als treballadors fronterers que el fan servir cada dia per anar a treballar. Tarifa que hauria de ser subvencionada com ja ho són els transports de les

#1 Realitat

(13/07/23 07:40)