El Govern atorga una subvenció de 15.000 euros a tres associacions animalistes

Actualitzada 13/07/2023 a les 06:19

El Govern ha atorgat tres subvencions per un import de 15.000 euros a les associacions animalistes Laika, Nami i RonronejAnd. Es tracta d’una proposta del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, que va ser aprovada ahir al consell de ministres i proposava la concessió de les subvencions per a projectes impulsat per les associacions relacionats amb la tinença i protecció d’animals de companyia.El projecte de Laika té com a objectiu conscienciar la societat d’una tinença ètica dels animals de companyia. L’associació aposta per educar els infants amb relació a la tinença d’aquests animals. En el seu torn, l’associació Nami proposa una campanya per millorar la qualitat de vida dels gossos a l’entorn familiar i, finalment, el projecte presentat per RonronejAnd pretén conscienciar la població de la importància de practicar una tinença responsable d’un animal de companyia.