Fins que no presenti la qualificació pel que fa a la petició de les condemnes no serà possible iniciar el procés penal

L’equip d’advocats que treballen per a les diferents asseguradores i imputats pel tràgic accident al túnel de les Dos Valires comencen a demostrar el seu malestar per la forma de procedir del fiscal, a qui assenyalen com el causant de la dilació judicial per resoldre les responsabilitat en el sinistre a les obres de construcció del túnel, on van morir cinc treballadors de nacionalitat portuguesa, el novembre del 2009, i per tant aviat farà 14 anys d’aquest trist episodi gravat a la memòria dels andorrans.



Segons font properes al cas, el judici per depurar responsabilitats i decidir els culpables encara no