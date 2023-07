El cos policial fa la darrera prova del període de formació i obra noves places

Actualitzada 13/07/2023 a les 22:18

El cos de seguretat ha organitzat aquest vespre un simulacre d'una manifestació hostil en motiu de les proves de la 57ena promoció d'alumnes agents. L'exercici, que compta amb 9 alumnes, 6 nois i 3 noies, és l'última gran prova prèviament a l'inici dels exàmens finals i té com a objectiu preparar als aspirants en un escenari de màxim risc.Els alumnes podran donar servei a partir del mes de setembre una vegada hagin passat les proves i hagin exercit com a suport de pràctiques a totes les unitats del cos policial durant un mes. Bruno Lasne, el director del cos de seguretat, ha informat que es convocaran una desena de places més abans que acabi l'estiu, concretament, 4 de nova creació i les altres per cobrir vacants de jubilació i excedències. Lasne ha aprofitat per fer una crida les dones a presentar-se i a formar part del cos policial. Segons ha indicat, l'objectiu és arribar a una paritat, "idòniament, del 50 i 50%", ja que actualment representen prop del 10% del cos. El director ha afegit que el nombre d'agents és inferior al necessitat, ja que calen 300 professionals operatius, en comparació als 261 actuals.Bruno Modesto, el responsable de la formació, ha explicat que els alumnes faran front a una vintena d'agents figurants del cos policial i del centre penitenciari. La maniobra també compta amb el suport del cos de bombers, per fer efectiva l'encesa i l'apagada del fals incendi, i de la Creu Roja per prevenció de mals.