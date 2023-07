Dos gossos ataquen un resident andorrà a Sant Pere Pescador

La víctima va ser hospitalitzada i es treballa per trobar els animals

Un resident andorrà va ser atacat per dos gossos a Sant Pere Pescador, segons va publicar ahir El Punt Avui. La víctima va ser hospitalitzada primer a l’hospital de Figueres, on li van haver de donar punts de sutura, i després va ser traslladada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. A hores d’ara, els mossos d’esquadra treballen per trobar els animals.



La companya de la víctima va ser qui va alertar els serveis d’emergència dijous passat pels volts de dos quarts de nou del vespre. L’home havia sortit a córrer per una urbanització de Sant Pere Pescador quan van sortir dos