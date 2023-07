Correus falsos fent-se passar per la policia

Els correus falsos que arriben fent-se passar per la policia

Actualitzada 13/07/2023 a les 16:02

⚠️Si t'arriba aquest correu

No t'espantis.

❌És fals❌

T'acusen de pornografia infantil per estafar-te.



La #Policia mai t'enviaria missatges així.



L'any passat ja hi va haver un enviament massiu i ara l'estan tornant a rebre, sobretot negocis.

❌No responguis.

️Elimina'l. pic.twitter.com/oP8LG2YR22 — Policia Andorra (@andorra_policia) July 13, 2023

La policia ha alertat que s'està produint una nova onada de correus fent-se passar pel cos de seguretat i alerta que es tracta d'una suplantació perquè "la policia mai t'enviaria missatges així", segons explica a les xarxes socials. Les notificacions falses informen el receptor d'una cita dels tribunals perquè està acusat de pornografia infantil amb l'objectiu d'estafar l'usuari si respon al correu. El text comença parlant en nom de Jordi Moreno, que va deixar el càrrec de director de la policia el maig passat, en un document que porta l'escut de la policia, del Govern i d'Interpol, ja que s'assegura que la causa se segueix en col·laboració amb l'organització internacional.El servei d'ordre avisa que no cal espantar-se pel contingut del correu i s'ha d'eliminar directament i no respondre al remitent. I recorda que l'any passat "ja hi va haver un enviament massiu i ara l'estan tornant a rebre, sobretot negocis".La notificació informa el receptor que el seu nom figurarà en una llista de delinqüents sexuals i es difondrà la seva cara a les xarxes socials i als mitjans de comunicació "perquè els vostres èssers estimats i la família sapiguen què feu davant el vostre dispositiu", recull textualment.