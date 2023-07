Correos amplia fins al 20 de juliol el termini del vot per correu

Actualitzada 13/07/2023 a les 10:32

Correus espanyols que s'amplia el termini per votar per correu fins al 20 de juliol, dos dies més de la data inicialment prevista per participar a distància en els comicis generals del 23 de juliol i recorda que s'ha ampliat l'horari a l'oficina d'Andorra la Vella amb servei de les 16 a les 19 hores per poder atendre les gestions relacionades amb el vot per correu.El servei postal ha anunciat que ha contractat 21 treballadors de reforç a Andorra per cobrir el repartiment de documentació i la recepció de vot per correu per a les eleccions generals, segons informa l'empresa. Les incorporacions s'han fet per atendre els usuaris durant aquest període que coincideix amb vacances de la plantilla habitual.