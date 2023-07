Actualitzada 13/07/2023 a les 12:49

El conseller general del PS, Pere Baró ha entrat a sindicatura una pregunta escrita dirigida a Govern sobre els problemes tècnics de la pàgina web del departament de Tributs i Fronteres i que no permeten als usuaris exercir les gestions pertinents, sobretot quan el volum d’aquestes s’incrementa amb la presentació de declaracions com, per exemple, l’impost de societat o l’IGI.

Baró ha recordat que la darrera fallida del web va tenir lloc aquest mes, els dies 5 i 6 de juliol, i que molts ciutadans i professionals fiscals es van trobar que no podien presentar la documentació.