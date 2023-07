Apareixen nous perfils falsos per estafar amb criptomonedes

Actualitzada 13/07/2023 a les 06:12

La policia continua la campa­nya informativa per alertar la població de les estafes que es produeixen per les xarxes socials amb l’ham d’inversions molt productives en criptomonedes. El cos de seguretat va publicar ahir un dels missatges que circulen per Instagram per fer caure en el frau que comporta la pèrdua dels diners invertits i el segrest del compte d’Instagram. El servei d’ordre remarca que es tracta de perfils falsos “per estafar-te amb inversions amb criptomoneda i segrestar-te el compte d’Instagram per enganyar també els teus contactes”. El missatge indica que ha fet una inversió en bitcoin de 500 euros i ha obtingut un rendiment de 10.000 euros en dues hores que ha pogut ingressar al seu compte corrent gràcies a una persona anomenada Mrs. Olivia, motiu pel qual demana seguir-la a la xarxa social. La policia recalca que tot el contingut és fals i que la persona “ni és coach, ni es diu Olivia, ni et farà guanyar molts diners”.