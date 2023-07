Afers Socials concedeix 1,6 milions d'euros en prestacions ocasionals

Actualitzada 13/07/2023 a les 12:28

El nombre de sol·licituds d'ajuts econòmics ocasionals registrats per Afers Socials durant el primer trimestre del 2023 ha sigut de 572, segons ha informat Estadística avui. De les sol·licituds el 97,7% han estat resoltes favorablement, 559, mentre que un 2,3% han estat desfavorables, un 13. En total els ajuts favorables han concedit un total d'1.590.475 euros en ajudes. Els ajuts han estat concedits a 501 llars i s'han beneficiat a 899 persones, amb un import anual mitjà per llar de 3.174,60 euros.Si es divideixen per sexe els beneficiaris, les dones van rebre el 61,2% dels ajuts i els homes un 38,8%. I les llars que han rebut un major nombre d'ajuts són les unipersonals 310 llars, 61,9% dels ajuts i les monoparentals 117 llars, representant el 23,4% dels ajuts mentre que per nacionalitat del beneficiari, els espanyols i andorrans reben el 33,6% i 31,2% dels ajuts, respectivament. L'ajuda més atorgada amb 1.111 ajuts ha sigut 'Per continuar a atendre les necessitats bàsiques', amb un 46,5%.D'altra banda, el nombre de sol·licituds de prestacions socials a les persones mab discapacitat presentades el primer trimestre del 2023 ha estat de 9, segons ha informat Estadística. D'aquestes, 4 han estat resoltes favorablement, 3 s'han desestimat i 2 es troben pendents de resolució. Només dones s'han beneficiat d'aquesta prestació i majoritàriament son de franja d'edat d'entre 46 i 60 anys.El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades el primer trimestre del 2023 ha estat de 58, segons publica Estadística. D’aquestes, el 53,4% han estat resoltes favorablement i el 46,6% restant s’han desestimat, mentre que no n’hi ha hagut cap amb manca de documentació. Per sexe, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables 80,6%, en contraposició als homes 19,4%. Per edat, el 93,5% tenen entre 25 i 60 anys i majoritàriament són de nacionalitat andorrana, espanyola i portuguesa. Un 48,4% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o fa més de 20 anys que hi resideixen. Les famílies que més ajuts han rebut són les que tenen 1 fill a càrrec, amb el 48,4% i l’estat civil dels beneficiaris de la prestació, un 41,9% són solters.