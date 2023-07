Subvencions a associacions animalistes per fomentar una tinença responsable

Actualitzada 12/07/2023 a les 19:04

L'executiu ha aprovat avui la concessió de les subvencions per a projecttes implusat per les associacions amb l atinença i protecció d'animals de companyia. En total, Govern ha atorgat tres ajudes per un import total de 15.000 euros a Laika, Nami i RonronejAnd. El projecte de Laika té com a objectiu conscienciar a la societat d’una tinença ètica dels animals de companyia. L’associació aposta per educar als infants en relació a la tinença d’animals de companyia i la seva integració a les zones urbanes, i per extensió, a la població en general.D'altra banda, el projecte de l'associació Nami proposa una campanya per millorar la qualitat de vida dels gossos a l'entorn familar , conscienciar a la població sobre l’entesa del comportament caní per evitar problemes de conducta futurs i treballar amb casos reals amb problemes d’agressió, frustració, ansietat i pors.Finalment, el projecte presentat per RonronejAnd té com a objectiu conscienciar a la població de la importància de practicar una tinença responsable d’un animal de companyia, fent especial incidència en l’adopció de gats, informant de les implicacions que s’esdevenen.