SDP nega tenir un deute amb DA per les comunals del 2019

Actualitzada 12/07/2023 a les 17:16

Progressistes-SDP considera que DA "falta a la veritat" quan afirma que tenen un deute pendent de cobrar per part de la formació que presidia Jaume Bartumeu per les despeses generades per la campanya de les comunals del 2019, segons exposa en un comunicat. Demòcrates va fer públic que reclamava als progressistes el pagament de 2.512,06 euros per les eleccions comunals.SDP explica que la transferència de 957,94 euros que van fer a DA al maig no és cap demostració de que " el deute és real com afirmava agosaradament la nota de premsa de dilluns", dels demòcrates. I assenyala que aquest ingrès és "l'abonament íntegre de la subvenció electoral en concepte d'eleccions comunals 2019 que Progressistes-SDP va rebre en el seu dia".La formació ara presidida per Josep Roig assegura que aquest import correspon al que s'havia acordat en una reunió el 30 de setembre del 2022 entre el cònsol d'Ordino, l'aleshores cònsol de la capital, el secretari general de DA i el president d'SDP. I detallen que en un correu del novembre del 2019, abans de les comunals, de Bartumeu al secretari general demòcrata quedava "prou clar quin és el compromís de despesa acceptat de 625 euros per candidata, és a dir un total màxim de 1.250 euros".SDP remarca que les comunicacions mantingudes entre les dues formacions permeten comprovar que "la negativa d'SDP a reconèixer el quantum fixat unilateralment per DA sense atendre -ni respondre- el nostre correu electrònic". I destaquen que en la correspondència intercanviada entre els dos partits "queda clarament exposat que com sigui que ni el nostre partit -ni tampoc les nostres candidates d'Ordino i Andorra la Vella- no vam participar en l'elaboració del pressupost de campanya de les comunals, no vam participar en la reordenació de les despeses, SDP considera que no estàvem, ni estem, en situació d'assumir el percentatge que ens havia esta atribuït en aquelles despeses". I qualifica com "abús de posició dominant" el que considera una manera de fer les coses unilateral de DA.