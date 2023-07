Rescatat un excursionista en helicòpter al llac de Juclar

Actualitzada 12/07/2023 a les 06:12

Els bombers van ser requerits ahir al matí per fer un rescat en helicòpter. Els agents de munta­nya es van traslladar a Juclar per atendre un excursionista que va demanar assistència perquè va patit una lesió al turmell i no podia continuar la ruta per la vall canillenca. Els bombers van evacuar el ferit fins a l’hospital. Aquest rescat en helicòpter és el segon que fan els bombers en menys de 24 hores, ja que dilluns al migdia es van haver de desplaçar fins a Cabana Sorda, també a la parròquia de Canillo, per assistir una persona ferida. El rescat es va poder efectuar sense entrebancs i el ferit no estava greu.