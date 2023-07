Perfils falsos per estafar amb criptomonedes

Actualitzada 12/07/2023 a les 10:27

❌Ni és coach.

❌Ni es diu Olivia.

❌Ni et farà guanyar molts diners.



⚠️És un perfil fals per estafar-te amb inversions amb criptomoneda i segrestar-te el compte d'Instagram per enganyar també als teus contactes.



I n'hi ha molts més com aquest.



✋Bloqueja

️Esborra#Nopiquis pic.twitter.com/xjnokdAvYM — Policia Andorra (@andorra_policia) July 12, 2023

La policia continua la campanya informativa per alertar la població de les estafes que es produeixen per les xarxes socials amb l'ham d'inversions molt productives en criptomonedes. El cos de seguretat ha publicat avui un dels missatges que circulen per Instagram per fer caure en el frau que comporta la pèrdua dels diners invertits i el segrest del compte d'Instagram.El servei d'ordre remarca que es tracta de perfils falsos "per per estafar-te amb inversions amb criptomoneda i segrestar-te el compte d'Instagram per enganyar també als teus contactes". El missatge indica que ha fet una inversió en Bitcoin de 500 euros i ha obtingut un rendiment de 10.000 euros en dues hores que ha pogut ingressar al seu compte corrent gràcies a una persona anomenada Mrs. Olivia, motiu pel qual demana seguir-la a la xarxa social. La policia recalca que tot el contingut és fals i que la persona "ni és coach, ni es diu Olivia, ni et farà guanyar molts diners" i demana bloquejar al remitent, esborrar el missatge i no caure en aquestes estafes per guanyar diners fàcils insistint que hi ha molts perfils com aquest circulant per les xarxes socials.La policia va informar a finals de juny que havia rebut cinc denúncies de persones estafades amb aquesta metodologia i la setmana passada ja hi havia tres nous afectats que havien denunciat el frau.