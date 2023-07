L’executiu presentarà en breu el text per tal que no es discrimini les persones que han superat un càncer a causa de l’historial mèdic

Superar un càncer és un procés llarg i complicat que marca la vida d’aquells que l’han passat. Un cop superada la malaltia, a més, moltes persones es troben amb altres tipus de dificultats, diferents de les relacionades amb la salut, que també els posen pals a les rodes per continuar amb normalitat la seva vida. Demanar una hipoteca, un crèdit, canviar de feina o fer-se una assegurança pot ser més complicat del que sembla després d’haver superat una malaltia oncològica. És per això que des de fa anys l’Associació Contra el Càncer (Assandca) demana que es legisli per eliminar aquests