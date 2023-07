Espanya reconeix la nul·litat de les multes del 'Model 720'

Actualitzada 12/07/2023 a les 17:45

El ministeri d'Hisenda espanyol ha reconegut "la nul·litat absoluta" de les sancions imposades aplicant el Model 720 que obligava a declarar els béns que els espanyols tinguin a l'estranger, segons publica El País. El nou posicionament de les autoritats fiscals veïnes obre la possibilitat de reclamar les multes imposades després que el gener del 2022 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea determinés que el règim sancionador per aquesta normativa era "contrària al dret" europeu perquè els imports fixats eren desproporcionats.L'obligació dels espanyols de declarar els béns a l'estranger i de poder ser multats per tenir aquestes propietats i no haver-lo notificat a la Hisenda espanyola manté bloquejat el lloguer de molts pisos a Andorra que són de ciutadans espanyols. El Model 720 es va implantar el 2013 pel govern de Mariano Rajoy i obligava a declarar béns de valor superior als 50.000 euros. L'Advocacia de l'Estat d'Espanya ja havia acceptat que no es podien aplicar aquestes multes arran de la sentència europeu i de les decisions del Tribunal Suprem espanyol d'anul·lar les sancions imposades pel Model 720.La nul·litat de les sancions l'accepta el servei jurídic de l'Agència Tributària espanyola en un informe del desembre en estimar que les sancions representen una vulneració de l'article 25 de la Constitució espanyola, segons recull el rotatiu. I el Consell d'Estat es pronunciava en el mateix sentit el 23 de març d'aquest any coincidint que les sancions són desproporcionades respecte a les que s'apliquen per a declaracions de béns dins del territori espanyol, informa El País.