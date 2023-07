Educació regula l'atenció a l'escola dels alumnes amb diabetis

Actualitzada 12/07/2023 a les 18:40

El Govern ha aprovat avui el Decret d'aprovació del Reglament relatiu al programa d'atenció en l'àmbit escolar dels infants amb diabetis mellitus tipus 1. D'aquesta manera, es regula per primer cop a Andorra l'atenció als alumnes amb una malaltia crònica que requereixen un seguiment adequat per evitar l'aparició de complicacions en l'edat adulta.El propòsit del reglament és descriure el marc d'atenció per als alumnes amb DM1 a l'escola i articular els rols i les responsabilitats dels progenitors i tutors de l'escola, del personal del menjador escolar, dels professionals de la salut i d'altres persones en qui els progenitors o tutors deleguin l'atenció. L'objectiu del Reglament és aconseguir l'accés equitatiu dels alumnes amb DM1 a totes les activitats escolars en un entorn segur i donar suport a la seva autonomia en funció de l'edat, tenint en compte, les situacions que poden requerir diferents nivells d'atenció.El consell de ministres ha aprovat avui la revisió de dotze dels programes educatius que s'ofereixen a Formació Professional, a l'Escola Andorrana i a Formació Andorrana. L'objectiu és adaptar i actualitzar els diversos programes d'acord amb les pràctiques d'innovació educativa del moment. Pel que fa a la Formació Professional s'ha revisat el pla antic del secretariat multilingüe, creant un nou programa de batxillerat professional tècnic de suport a la gestió administrativa, adaptant-lo al model del sistema educatiu andorrà. Pel que fa a l'Escola Andorrana, s'han millorat els programes educatius de vàries assignatures de segona ensenyança i batxillerat. I, finalment, s'ha revisat el programa de llengua catalana de segona ensenyança que s'imparteix a Formació Andorrana per adaptar-lo a la normativa vigent.El Govern licitarà els treballs per renovar de forma integral el pati de l'escola francesa de Sant Julià de Lòria. L’objectiu és solucionar els problemes de l’estat del paviment i alhora construir un cobert per resguardar els infants del sol.El consell de ministres ha aprovat avui la creació del títol estatal de bàtxelor en ciència política de la Universitas Europaea IMF, que té una durada de tres anys, dividits en sis semestres, i s’imparteix de manera virtual. Es pot cursar en català, castellà o anglès, acreditant un nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües de la llengua vehicular escollida.