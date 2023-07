L’obrer peruà acomiadat diumenge passat es va trobar sense lloc per dormir i sense possibilitats de comprar alimentació

Ángel Asunción, obrer peruà que va ser acomiadat diumenge passat per e-mail amb un bitllet per tornar al seu país dilluns –tancant així la possibilitat de qualsevol reclamació–, va acudir ahir a Inspecció de Treball després de dos dies d’angoixa i desesperació sense saber on anar. Va presentar la reclamació per acomiadament irregular i la petició que se li retornin quatre mensualitats que va pagar per l’allotjament i el menjar, que ha de ser a càrrec de l’empresa, com s’estableix al contracte que va firmar a Lima amb Casyre, especialitzada a fitxar treballadors desplaçats i fer de subcontractadora de companyies