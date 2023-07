Actualitzada 12/07/2023 a les 13:43

Amb la proximitat de les celebracions d'estiu, l’àrea d'Igualtat i Participació Ciutadana ha elaborat un protocol dirigit als punts liles no professionals que estaran presents a totes les festes majors. "Hi haurà comuns que derivaran la gestió del Punt Lila a Creu Roja, però ens consta que d'altres ho faran a través de la comissió de festes o de voluntaris. D'aquí neix la necessitat d'elaborar el protocol" ha explicat Mariona Cadena, secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana.El protocol ha estat validat pel cos de policia, els bombers, Salut, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària i es va tancar el 3 de juliol juntament amb la secretaria d'Estat d'Afers Socials. "L'objectiu és evitar la revictimització" va explicar Cadena i va detallar que comprèn dos tipus d'actuació depenent si les persones que es dirigeixin al punt lila són majors d'edat o si són menors d'edat. En el primer cas, davant de situacions de risc elevat, el procediment és trucar a la policia (110); enfront d'urgències mèdiques es deriva al SUM (116), i si hi ha verbalització d'una situació de violència de gènere, però no hi ha urgència o emergència mèdica, caldria contactar amb el Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (181).En el cas de menors d'edat, si han patit agressions físiques o sexuals es prioritza l'atenció hospitalària trucant al 116, i per a la resta de casos caldria activar el Cos de la Policia (110). El protocol també està acompanyat de pautes perquè els voluntaris puguin fer l'acompanyament de les víctimes.Cadena ha explicat que tot i que l'any passat no es va registrar cap denúncia "això no vol dir que no passi i que s'hi hagi de treballar perquè totes les noies puguin gaudir de la festa major de forma lliure". La secretària d'Estat d'Igualtat ha aprofitat també per fer una crida a tothom advertint que hi haurà punt lila, i ha subratllat que les festes majors són de tothom i tothom ha de poder gaudir amb respecte i tolerància.