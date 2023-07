El Govern atorga 763.000 euros d'ajuda pel programa Renova

Actualitzada 12/07/2023 a les 17:54

El programa Renova ha rebut duant aquest any 310 sol·licituds, de les quals fina a dia d'avui s'han valorat 108, (80 sol·licituds provinents del 2023, 49 favorables, 2 desfavorables i 29 amb demanda d'informació complementària i 28 provinents del 2022), representant un total atorgat de 763.091,87 euros dels 2.000.000 euros disponibles per a la convocatòria d’enguany.Actualment, queden 230 sol·licituds en tràmit i pendents de resolució, representant un import total a valorar de 3.475.940,57 euros que podrien ser resoltes favorablement, si es complementen les mancances documentals que es presenten. En vista de la situació, el Govern ha decidit tancar de forma cautelar la convocatòria anual del programa i donar la possibilitat a les sol·licituds ja presentades que puguin facilitar els documents que falten.El pla d'ajuts té com a finalitat acompanyar econòmicament a la ciutadania en la transició energètic i per facilitar l'estalvi energètic i econòmic de la població en els consims energètics de l'habtiatge. La convocatòria actual manté les bonificacions per a petits edificis antics (fins a 14 unitats immobiliàries i anteriors al 1980) de 10 punts percentuals addicionals, així com la bonificació als habitatges rehabilitats que s’incorporin de nou al mercat de lloguer de 15 punts percentuals addicionals