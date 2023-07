El cap de Govern afirma que “no hi ha cap voluntat de perjudicar” els funcionaris

El cap de Govern, Xavier Espot, es va pronunciar ahir amb relació a la demanda judicial que ha presentat la plataforma sindical contra la decisió del Govern de no apujar el 3% al complement de millora dels treballadors públics. La plataforma sindical acusa el Govern d’haver “falsejat” nòmines per solucionar la situació que s’ha produït arran del gener passat, quan es van augmentar les graelles salarials un 3%, un percentatge que no s’ha volgut aplicar al complement de millora.



El cap de Govern, en les seves declaracions, va considerar que “es tracta de paraules molt fortes i requereixen ser contextualitzades”. En