Atacat un andorrà per dos gossos a Sant Pere Pescador

Actualitzada 12/07/2023 a les 11:44

Un resident andorrà va ser atacat per dos gossos a Sant Pere Pescador, segons informa el Punt Avui. La víctima va haver de ser hospitalitzada primer a l'hospital de Figueres, on li van haver de donar punts de sutura i després va ser traslladada a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.La companya de la víctima va ser qui va alertar els serveis d'emergència el passat dijous cap a dos quarts de nou del vespre. L'home havia sortit a córrer per una urbanització de Sant Pere Pescador quan li van sortir dos pastors alemanys, que anaven deslligats i li van clavar queixalades a les cames i braços. Per alliberar-se dels animals, el corredor es va llançar al riu. Una ambulància del SEM va traslladar al ferit fins a Figueres, on el van ingressar d'urgència on li van fer cures i punts de sutura. El centre de Figueres li va donar l'alta hospitalària el dissabte dia 8 per traslladar-lo l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.Els Mossos van ser alertats de l'incident el mateix dia i van anar a la zona on es va produir l'atac per intentar rastrejar els gossos que l'havien provocat, però no els van trobar. Ahir, els Mossos encara no tenien cap denúncia formal dels fets per part de la víctima i tampoc disposaven de l'informe sobre la gravetat de les seves ferides.